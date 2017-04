Boris Johnson: Marea Britanie ar putea participa alaturi de Statele Unite la un eventual nou atac asupra Siriei, daca Washingtonul ii va cere

Boris Johnson considera ca un refuz al Marii Britanii in cazul unei solicitari a administratiei Trump de a lua masuri impotriva regimului Bashar al-Assad ca raspuns la un nou posibil atac chimic "ar fi foarte dificil".Statele Unite au lansat, in noaptea de 6 spre 7 aprilie, un atac cu rachete asupra unor tinte militare din Siria. Operatiunea, care a avut loc din ordinul lui Donald Trump, a vizat o baza aeriana a regimului sirian de unde se presupunea ca a fost lansat, in aceeasi saptamana, atacul chimic in urma caruia aproape 100 de civili sirieni, printre care numerosi copii, si-au pierdut viata.