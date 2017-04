ULTIMA ORA Nava ruseasca de spionaj Liman din flota Marii Negre s-a scufundat dupa ce s-a ciocnit cu alta nava

Cei 78 de membri ai echipajului Liman au fost evacuati.In urma ciocnirii, nava ruseasca s-a scufundat. Televiziunea turca NTV nu a oferit informatii despre nava care naviga sub pavilionul Togo si care transporta vite.Potrivit Reuters, nava "Liman" s-a ciocnit cu "Youzarsif H" in conditii de ceata si vizibilitate redusa."La ora 11,53 (08,53 GMT), o nava spion a flotei Marii Negre, Liman, a suferit o bresa in urma unei coliziuni" cu o alta nava, la circa 40 de kilometri nord-vest de stramtoarea Bosfor, potrivit unui comunicat al ministerului rus al Apararii, citat de AFP.Vom reveni cu amanunte