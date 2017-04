Un tanar taiwanez a fost salvat dupa ce a supravietuit 47 de zile in Himalaya

Cei doi, disparuti de 7 saptamani, au fost gasiti de serviciile de salvare miercuri, intr-o zona muntoasa izolata din nord-vestul Nepalului.Prietena tanarului, Liu Chen-chun, 19 ani, a murit cu trei zile inainte de localizarea cuplului de catre salvatori.Liang Sheng-yueh, 21 de ani, este internat intr-un spital din Katmandu dupa ce a fost transportat cu elicopterul de pe panta abrupta pe care se afla."Dormea cand l-am gasit", a declarat unul dintre salvatori, Madhav Basnyat."S-a trezit cand ne-a auzit. Am fost surprinsi sa-l gasit in viata. Ne-a spus ca tanara a murit cu trei zile inainte", a adaugat el.Cei doi au coborat pe cursul unei ape, in speranta de a gasi un sat, dar- s-au trezit blocati cand au ajuns la o cascada. Urcarea era imposibila astfel incat au ramas acolo.Liang a pierdut, potrivit medicilor, 30 de kilograme si a declarat ca a suferit de frig si nu a putut sa doarma.Piciorul sau drept era infestat de larve si se afla intr-o stare avansata de subnutritie la sosirea la spital.Cuplul a supravietuit intr-o prima etapa mancand cartofi si paste, dupa care a ramas fara mancare.Tatal lui Liang s-a deplast in Nepal dupa ce a cuplul a fost dat disparut si a inchiriat un elicopter pentru a-l cauta.