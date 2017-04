Ministrul Transporturilor din Republica Moldova, dus la Parchetul Anticoruptie

CNA a mai anuntat ca procurorii fac perchezitii in biroul ministrului Transporturilor, dupa ce in cursul diminetii i-au perchezitionat domiciliul si automobilul. A mai fost retinut directorul general interimar al Administratiei de Stat a Drumurilor.Procurorii CNA i-au retinut pana la aceasta pra, potrivit unor informatii oficiale, pe directorul si administratorul unei firme de constructii. Acestia sunt vizati intr-un dosar de coruptie in care sunt implicati factori de decizie din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor si Administratiei de Stat in Constructie.