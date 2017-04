​Pentru prima oara, o majoritate a britanicilor regreta votul pro-Brexit (sondaj)

La intrebarea "Retrospectiv, credeti ca Marea Britanie a avut dreptate sa voteze pentru a parasi UE?", 45% dintre persoanele interogate spun ca regreta alegerea Brexit, 43% il aproba si 12% sunt indecisi, arata acest sondaj realizat marti si miercuri, cu 1.590 respondenti adulti."Este pentru prima oara cand exista o majoritate care spune ca referendumul a dus la rezultatul negativ", subliniaza The Times, apreciind ca acest lucru arata ca subiectul "divizeaza in continuare tara".Potrivit sondajului, 85% dintre persoanele care au votat pentru Brexit sunt in continuare de acord cu alegerea facuta, in timp ce 89% dintre pro-UE cred in continuare ca referendumul ar fi trebuit sa aiba un rezultat diferit.In ceea ce priveste consecintele economice, 39% dintre respondenti cred ca un Regat in afara UE este o situatie mai "rea" dacat in interiorul uniunii, iar 28% cred, din contra, ca situatia financiara a tarii se va imbunatati.La referendumul din iunie, britanicii au votat in proportie de aproape 52% pentru iesirea din UE.