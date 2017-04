Donald Trump este cel mai putin popular presedinte american dupa primele 100 de zile de mandat

In plus, increderea in Donald Trump a scazut fata de inceputul mandatului, cand proaspatul lider de la Casa Alba se bucura de o popularitate de 48%.Cele mai bune scoruri ale obtinute de Donald Trump sunt in ceea ce priveste actiunile impotriva ISIS (54% dintre cei chestionati sunt de acord, 37% impotriva), terorismul (51% ii aproba actiunile, iar 43% nu) si economia (48% incredere, 44% neincredere in actiunile sale).La polul opus, americanii nu au incredere in Trump in ceea ce priveste taxele (40% incredere, 44% neincredere), politica externa (43% incredere, 49% neicredere) si imigratia (44% incredere, 54% neincredere).