Lovitura dura pentru Marine Le Pen inaintea turului al II-lea al alegerilor: Parlamentul European estimeaza la 5 milioane de euro prejudiciul in scandalul angajarilor fictive facute de lidera Frontului National

Aceasta suma apare ca prejudiciu intr-o nota transmisa anchetatorilor de avocatul Parlamentului European, Patrick Maisonneuve. Contactat de AFP, avocatul a confirmat informatia.Intr-o estimare precenta, Parlamentul European evaluase potentialul prejudiciu in acest caz la 1,9 milioane de euro.Informatiile vin intr-un moment in care Marine Le Pen (extrema dreapta) se pregateste pentru confruntarea cu Emmanuel Macron (candidatul miscarii de centru En Marche) in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, programat pe 7 mai. Emmanuel Macron este considerat favorit detasat in turul II al alegerilor.Sursele citate au precizat ca aceasta estimare a prejudiciului, de 4.978.122 de euro, reprezinta "o actualizare" dupa descoperirea de "noi elemente" in acest dosar.