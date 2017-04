Administratia Trump a prezentat un proiect pentru cea mai ampla reforma a Codului Fiscal din ultimii 30 de ani

Planul prevede si reducerea investitiilor si a taxelor pe avere pe care trebuie sa le plateasca cei bogati.Insa oficiali din administratie au dat asigurari ca actiuni privind elemente cheie ale Codului Fiscal vor garanta ca planul va ajuta in primul rand clasa de mijloc, nu pe cei bogati.Casa Alba nu a precizat deocamdata cu cat vor scadea incasarile bugetare federale in urma reducerilor, dar sustine ca cresterea economica generata de reforma va reduce sau chiar elimina riscul unui deficit excesiv.Aceste modificari ale Codului Fiscal reprezinta cele mai concrete indicii de pana acum privind viziunea lui Trump pentru alimentarea cresterii economice.Riscul unei cresteri a deficitului bugetar ar putea submina, insa, sustinerea pentru plan in randul congresmenilor din Partidul Republican, al lui Trump.Oficiali din administratie intentioneaza sa stabileasca detaliile cu senatorii si membrii Camerei Reprezentantilor in urmatoarele saptamani.Aceasta ar urma sa fie prima modificare majora a Codului Fiscal al SUA din 1986 incoace.Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a explicat intr-un interviu va reduce numarul cotelor de impozite pe venitul personal de la sapte la trei: 10%, 25% si 35%. De asemenea, va dubla deducerea standard pentru cuplurile casatorite, de la 12.000 la 24.000 de dolari. In plus, va pastra deducerile pentru donatii si pentru dobanzile platite la credite ipotecare.Administratia intentioneaza sa ofere scutiri de taxe pentru familiile cu copii, dar detaliile nu au fost incluse inca in proiect.Pe de alta parte, propunerea reduce deducerile de taxe folosite de americanii bogati. Printre acestea, vor fi eliminate deducerile pentru taxele locale sau la nivel de stat platite. Aceasta modificare i-ar putea nemultumi pe congresmenii din state precum California sau New York, unde taxele sunt mari.Administratia a insistat ca planul se concentreaza pe simplificarea Codului Fiscal si pe ajutarea americanilor din clasa de mijloc. Venitul mediu pe familie in SUA este putin peste 50.000 de dolari pe an.