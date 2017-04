Manifestantii anti-Putin pot sa isi instaleze o aplicatie pe telefonul mobil pentru a facilita eliberarea lor

Rusia, unde vor avea loc alegeri prezidentiale anul viitor, a fost zguduita luna trecuta de manifestatii antiguvernamentale de amploare. Noi mitinguri urmeaza sa aiba loc.Rezultat al colaborarii intre o companie rusa, o organizatie pentru drepturile omului si o miscare de opozitie, sistemul de notificare, numit Red Button, transmite automat pozitia manifestantului retinut, inclusiv sectia de politie unde este dus, precum si detaliile persoanei care trebuie contactata in situatii de urgenta.Potrivit programatorului care a realizat programul, Aleksandr Litreev, acest lucru le va permite celorlalti sa actioneze rapid pentru eliberarea celui retinut."Folosind aceste informatii, organizatiile pentru apararea drepturilor omului pot ajuta persoana (retinuta - n.r.) in vreun fel, de exemplu sa ii trimita un avocat", a explicat Litreev."Cand vad acesti oameni retinuti si supusi la violente de autoritati si ca oamenii nu pot face nimic in legatura cu acest lucru, cred ca trebuie luptat impotriva acestui lucru", a spus el.Litreev a spus ca simpatizeaza cu opozitia liberala a tarii si uneori participa si el la proteste.Aplicatia, care este disponibila pentru IOS si Android, este gratuita si a fost descarcata deja de 4.000 de utilizatori. O versiune pentru Windows va fi lansata in vara.Sistemul de alerta va incepe sa functioneze pe 29 aprilie, cand vor avea loc manifestatii la nivel national impotriva Guvernului. Un alt protest, organizat de politicianul de opozitie Alksei Navalnii, urmeaza sa aiba loc pe 12 iunie.