Patronul Airbus, vizat de o acheta de coruptie in Austria

"Procurorul din Viena ne-a informat in aceasta dupa-amiaza, pentru prima data, ca toate persoanele care figureaza intr-un document al Parchetului financiar austriac sunt vizate de o ancheta. Aceasta lista il include si pe Tom Enders", a precizat un purtator de cuvant al Airbus, intr-o declaratie scrisa remisa AFP."Asa cum am repetat constant, consideram aceste acuzatii complet nefondate", a adaugat purtatorul de cuvant.Austria a anuntat in luna februarie ca a dat in judecata Airbus, reclamand un prejudiciu de pana la 1,1 miliarde de euro, pentru presupuse fapte de coruptie si frauda in legatura cu un contract conroversat privind vanzarea de avioane de lupta Eurofighter in 2003.La acea data, Tom Enders conducea ramura de aparare a grupului EADS, devenit Airbus Group din ianuarie 2014.