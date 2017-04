Duel supriza in Franta: Marine Le Pen, baie de multime in mijlocul muncitorilor grevisti de la o uzina din Amiens, in timp ce Macron se intalnea cu liderii sindicalisti

In timp ce candidatul pro-european de 39 de ani se intalnea cu delegatii sindicali ai uzinei Whirpool la Amiens (nord-vest), Marine Le Pen a mers chiar in uzina, unde a facut o baie de multime in mijlocul grevistilor, in cadrul unei vizite neprogramate."Sunt aici alaturi de salariati, in parcare, nu in restaurantele" din Amiens, a declarat Le Pen, care a facut foarte multe poze cu salariatii.Prezentandu-se drept portdrapelul "muncitorilor", candidata anti-UE si anti-imigratie, care a ocupat locul I in primul tur in aceasta regiune, Marine Le Pen s-a declarat "candidata francezilor care nu vor sa fi deposedati de locul lor de munca, de puterea de cumparare".Emmanuel Macron a replicat imediat ca urmeaza sa se intalneasca si el cu salariatii Whirpool si a denuntat "folosirea in scopuri politice" a conflictului social din aceasta uzina."Proiectul pe care il sustine doamna Le Pen este un proiect care distruge puterea de cumparare", a adaugat el.Whirpool a anuntat in urma cu trei luni decizia de a delocaliza productia in Polonia si de a inchide in iunie 2018 aceasta uzina din Franta, situata intr-o regiune puternic afectata de pierderi de locuri de munca.Vizita surpriza de la Amiens a lui Le Pen ilustreaza caracterul ofensiv al campaniei sale.Atitudinea lui Macron, care si-a consacrat inceputul de saptamana consultarilor in vederea unei viitoare majoritati, a fost criticata de numerosi analisti, care au subliniat riscul de a considera alegerile deja castigate.Cotat castigator la turul doi din 7 mai de toate sondajele, cu 62% - 64% din intentiile de vot, Emmanuel Macron a declarat marti seara ca "nimic nu este castigat" in fata rivalei sale.Macron, care a primit mesaje de sustinere din toate partile pentru a bloca ascensiunea extremei dreapta, nu a obtinut insa sprijinul "tribunului" stangii radicale Jean-Luc Melenchon (19,58% in primul tur).Presedintele socialist Francois Hollande avertizase si el marti ca scorul istoric al FN in primul tur (21,3%) nu trebuie subestimat.