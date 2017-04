SUA: Un judecator blocheaza decretul lui Trump cu privire la "orasele-sanctuar"

Judecatorul William Orrick, de la un tribunal federal din San Francisco, a decis aceasta interdictie temporara de importanta nationala, lund in considerare argumentele avocatilor care reprezinta San Francisco, California si Santa Clara. Dezbaterea pe fond va avea loc ulterior.Autoritatile din Santa Clara, un exemplu al acestor "orase- sanctuar", care sunt angajate pentru a proteja oamenii fara acte legale, au laudat intr-o declaratie decizia ￯istorica￯, considerand-o "un pas inapoi pentru politica fricii".Alaturi de San Francisco, Santa Clara a dat in judecata guvernul lui Donald Trump, in speranta de a obtine o noua suspendare in tribunal a unui alt decret care ar interzice intrarea timp de trei luni in SUA a cetatenilor din sase tari ( initial sapte) majoritar musulmane, precum si sosirea refugiatilor.Autoritatile din Santa Clara sustin ca ar putea pierde aproape 1,7 miliarde dolari, din cauza decretului care ar urma sa retraga finantarea din fonduri federale a oraselor - mai ales pentru politia locala si refuza sa coopereze cu politia federala in problema imigratiei.