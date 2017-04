Suedia: Inchisoare cu executare pentru trei tineri, dupa un viol transmis in direct pe Facebook

Reza Mohammed Ahmadi, 21 de ani, a primit doi ani si patru luni pentru viol si complicitate la viol, iar Maysam Afshar, 18 ani, un an pentru viol, pedeapsa sa fiind redusa din cauza varstei, Cei doi sunt afgani care au primit dreptul de azil.Emil Khodagholi, un suedez de 21 de ani, a fost condamnat la sase luni de inchisoare pentru atingere agravata a integritatii victimei, el fiind cel care a filmat si difuzat violul si pentru faptul ca nu a impiedicat sau denuntat infractiunea.Violul al carei victima a fost o femeie de 30 de ani a avut loc intr-un apartament din Uppsala (est) in 22 ianuarie.Alertata de internautii care au vazut inregistrarea difuzata pe un grup inchis de pe Facebook cu 60.000 de membrii, politia a reusit sa localizeze locul infractiunii si sa-i aresteze pe cei trei tineri barbati in aceeasi seara.Desi retras rapid de pe Facebook, inregistrarea a fost postata online pe alte site-uri.Cei trei au negat faptele.Daca cei doi violatori au admis relatia sexuala, acestia afirma ca a fost consimtita. Dar acuzarea a aratat ca victima era "puternic alcoolizata" si "sub amprenta stupefiantelor"."Nu este posibil ca o persoana intr-o astfel de stare sa poata consimti" o relatie sexuala, a afirmat presedintele tribunalului din Uppsala, Nils Palbrant.In ceea ce priveste al treilea acuzat, procurorii au aratat ca acesta si-a incurajat prietenii sa mearga mai departe si radea in timp ce asista la viol. El s-a aparat insa afirmand nu stia ca victima nu era de acord ca aceste imagini sa fie difuzate public.Cei trei vor trebui sa plateasca despagubiri victimei, in total, 335.000 de coroane (aproape 35.000 de euro).