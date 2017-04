Disputa neobisnuita israeliano-germana: premierul Netanyahu anuleaza o intalnire cu vicecancelarul german Sigmar Gabriel

Netanyahu avertizase ca nu il va primi pe Gabriel daca acesta din urma se va intalni in cursul serii cu reprezentantii a doua ONG-uri israeliene foarte critice la adresa guvernului sau.Incidentul reprezinta o foarte rara disputa publica in relatiile dintre Israel si Germania, unul dintre cei mai fermi sustinatori europeni ai sai, si intervine intr-un context de racire a relatiilor bilaterale, in special asupra subiectului colonizarii, respectiv construirea de catre Israel de locuinte civile in teritoriile palestiniene ocupate."Pot confirma ca intalnirea este anulata", a declarat un inalt oficial israelian, care a preferat sa-si pastreze anonimatul. Acesta a subliniat ca anularea a fost decisa la initiativa lui Benjamin Netanyahu.Gabriel declarase cu putin timp inainte ca o astfel de anulare ar fi de "negandit".Gabriel are in program intalnirea cu reprezentanti ai B'Tselem, care documenteaza incalcarea drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate de 50 de ani de statul evreu, si Breaking the Silence, un alt ONG israelian care ofera, sub acoperirea anonimatului, o platforma soldatilor israelieni pentru a povesti problemele lor si pentru a denunta actiunile negative ale armatei.