Un thailandez si-a ucis in direct fetita de 11 luni, pe Facebook live, dupa care s-a sinucis

Politia din Phuket, in sudul tarii, a fost alertata de prietenii barbatului."Erau deja morti cand am ajuns", luni dupa amiaza, a declarat locotenentul Jullaus Suvannin, care a adaugat ca un smartphone a fost gasit la locul crimei.Potrivit politiei, barbatul se certase cu mama fetitei in varsta de 11 luni.Aceasta crima vine la cateva zile dupa cea din Cleveland, in Statele Unite, unde un barbat in varsta de 37 de ani a ucis un pensionar pe care l-a ales la intamplare pe strada, difuzand inregistrarea video pe Facebook. Dupa trei zile de urmarire, ucigasul s-a sinucis.PDG-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a afirmat dupa aceasta crima ca grupul va face tot posibilul pentru a impiedica repetarea unor astfel de tragedii.Aceste crime nu sunt primele crime difuzate in direct pe internet. O dubla crima comisa in februarie, la Chicago, a fost si ea transmisa in direct.Guvernul din Phuket a cerut thailandezilor sa nu distribuie clipul de patru minute, care era in continuare vizibil marti dupa-amiaza pe conturile unor internauti thailandezi.