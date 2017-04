Donald Trump provoaca furia Turciei, dupa ce a calificat masacrul armenilor din 1915 drept una dintre cele mai grave atrocitati ale secolului XXI

Cu ocazia zilei de 24 aprilie, data comemorarii genocidului, presedintele american s-a "alaturat comunitatii armene din America si din intreaga lume in doliul pentru pierderea vietilor celor nevinovati si suferinta indurata de atatea" persoane."Astazi, ne amintim si onoram memoria celor care au suferit in perioada (...) uneia dintre cele mai grave atrocitati in masa ale secolului XXI", a adaugat Trump, citat intr-un comunicat. "Trebuie sa ne reamintim atrocitatile pentru a evita ca ele sa se intample din nou."Armenii afirma ca un milion si jumatate de oameni au fost ucisi sistematic iar numerosi istorici si peste 20 de tari au recunoscut existenta unui genocid.Turcia sustine insa ca a fost vorba de un razboi civil, dublat de o foamete, in timpul carora intre 300.000 si 500.000 de armeni si tot atatia turci au murit.Ankara a denuntat imediat "dezinformarea" si "definitiile gresite" folosite de Donald Trump."Asteptam de la administratia americana sa nu acrediteze naratiunea istorica distorsionata" si sa "ia in considerare suferintele tuturor partilor", a afirmat ministerul turc de Externe.Barack Obama, care promisese ca va recunoaste genocidul, a parasit Casa Alba in ianuarie dupa opt ani de putere in care a sacrificat aceasta promisiune pe altarul bunelor relatii cu Turcia, un aliat crucial al SUA.