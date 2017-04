Un submarin nuclear al SUA a ajuns in Peninsula Coreea

Un submarin american a ajuns in Coreea de Sud, pe fondul tensiunilor generate de cel mai recent test balistic al Phenianului, relateaza BBC News, precizand ca USS Michigan, inarmat cu rachete, se va alatura unui grup de nave de lupta condus de portavionul Carl Vinson, potrivit news.ro.



USS Michigan este un submarin nuclear care transporta 154 de rachete de croaziera Tomahawk, 60 de membri ai trupelor speciale si minisubmarine, scrie cotidianul sud-corean Chosun Ilbo.

Vasul urmeaza sa ia parte la exercitii militare impreuna cu grupul de lupta Carl Vinson.

Coreea de Nord sarbatoreste marti implinirea a 85 de ani de la infiintarea armatei sale si a marcat in trecut ocazii similare cu teste cu racheta.

Intre timp, intregul Senat american a fost rugat sa participe miercuri la un briefing privind Coreea de Nord la Casa Alba.

Anterior, un site nord-coreean a amenintat Statele Unite ca vor fi "rase de pe suprafata Pamantului" daca Washingtonul declanseaza un razboi in peninsula, ultimul episod al unui schimb de replici care alimenteaza tensiunile in regiune.

Consiliul de Securitate al ONU trebuie sa fie pregatit sa impuna "noi sanctiuni, mai dure" vizand Coreea de Nord, a declarat luni presedintele american Donald Trump.

In urma unui compromis cu Rusia, Consiliul a adoptat joi o rezolutie prin care a condamnat cel mai recent tir de racheta nord-coreean. Semn al unei severitati sporite, textul mentioneaza explicit "sanctiuni", in conditiile in care textele precedente evocau numai "masuri suplimentare" vizand Coreea de Nord.