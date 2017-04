Malta propune oferirea de bani pentru primirea de migranti suplimentari, ca solutie la criza migratiei/ 60 de mii de euro pentru fiecare imigrant suplimentar

Guvernele din Uniunea Europeana ar putea primi pana la 60.000 de euro pentru fiecare solicitant de azil pe care il accepta peste o anumita cota prestabilita, a propus Malta, care detine presedintia semestriala prin rotatie a Consiliului UE, in incercarea de a pune capat disputei cu privire la migratie ce a creat divizari profunde in blocul comunitar, relateaza luni agentia Reuters, citata de Agerpres.

"Pentru a depasi obstacolul politic al primirii unui numar necunoscut de persoane (...), ar putea fi stabilit un plafon general in UE care sa fie, de exemplu, de 200.000 de aplicatii pe an calendaristic", se arata in propunerea vazuta de Reuters.

Este o cifra ambitioasa, comenteaza Reuters, avand in vedere ca statele UE abia au reusit sa repartizeze aproximativ 17.000 de solicitanti de azil pe parcursul a doi ani, in cadrul programului anterior de cote care prevedea redistribuirea a 160.000 de migranti, potrivit Agerpres.