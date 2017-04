Le Pen se retrage temporar de la conducerea FN; sute de oameni au protestat fata de rezultatul obtinut de ea in alegeri

Marine Le Pen a anuntat luni ca se retrage temporar de la presedintia partidului sau, Frontul National, in timp ce sute de oameni s-au strans in centrul Parisului pentru a protesta fata de faptul ca s-a calificat in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, relateaza news.ro citand AFP."In aceasta seara (luni - n.r.), am decis sa imi iau concediu de la presedintia Frontului National. Nu mai sunt presedinte al Frontului National (FN - n.r.). Voi fi deasupra considerentelor partizane", a anuntat Le Pen intr-un interviu acord France 2, primul dupa ce s-a calificat in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale.Intre timp, mai multe sute de persoane s-au strans luni dupa-amiaza in Place de la Republique, din Paris, la apelul organizatiei SOS Racisme, pentru a spune "nu FN" si pentru a indemna electoratul sa se mobilizeze in al doilea tur de scrutin."In prezent nu mai este la fel de clar ca FN este un pericol pentru democratie, iar rezultatele anuntate sunt extrem de ingrijoratoare", a explicat Dominique Sopo, presedintele SOS Racisme.Manifestantii au fluturat pancarte pe care scria "Putin, Trump, Le Pen? Nu FN" sau "Nu urii, nu FN".Mai multe organizatii s-au alaturat miscarii, printre care sindicate ale studentilor si liceenilor.Ministerul francez de Interne a publicat luni dupa-amiaza rezultatele finale ale primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, ce include si rezultatul votului din strainatate. Emmanuel Macron a obtinut 24,01% din sufragii, iar Marine Le Pen 21,3% din voturi.Rata de participare a fost de 77,77%, fata de 80,42% in 2012.