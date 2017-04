Francois Fillon a anuntat ca se va retrage din prima linie a partidului, dupa infrangerea din primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta

Dupa o intalnire a partidului sau, Fillon a declarat ca alegerile parlamentare reprezinta urmatoarea provocare pentru partidul sau si ca este sigur ca rezultatul va fi unul satisfacator, insa a precizat ca nu va juca si el un rol in aceste alegeri."Aceasta batalie este in mainile voastre acum. Nu mai am credibilitatea sa lupt de partea voastra. Acum voi deveni din nou un simplu activist de partid. Va trebui sa ma gandesc la o viata diferita", le-a spus acesta colegilor de partid.Fillon a fost favorit in sondajele de opinie pana la sfarsitul lui ianuarie, insa credibilitatea sa a scazut atunci cand au iesit la iveala acuzatii potrivit carora acesta si-a platit copiii si sotia cu bani proveniti din fonduri publice pentru posturi in care nu si-au indeplinit atributiile.