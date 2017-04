271 de sirieni au fost sanctionati pentru producerea de arme chimice

SUA vor supraveghea pe oricine prezinta vreo legatura cu utilizarea armelor chimice in Siria si vor inchide retelele financiare ale persoanelor in cauza, a declarat secretarul Departamentului Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin.Mnuchin a mai spus ca SUA trimit un mesaj puternic guvernului sirian si presedintelui Bashar al-Assad, referindu-se la atacul asupra civililor cu arme chimice din 4 aprilie, pentru care SUA blameaza Damascul, in ciuda lipsei de probe.Totodata, acesta a subliniat faptul ca SUA vor continua sa urmareasca si sa inchida retelele financiare ale oricarei persoane implicate intr-o presupusa folosire si productie de arme chimice.