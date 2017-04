Alegeri prezidentiale Franta: Cei mai multi tineri au votat cu candidatul de extrema stanga Jean Luc Melenchon

Melenchon, clasat pe locul 4, la mica distanta de locul 3, si-a facut campanie cu o platforma economica de stanga extrema, care prevedea redistribuirea veniturilor in societate si stoparea globalizarii. Melenchon a fost foarte prizat, dat fiind marasmul economic din Franta si somajul ridicat, mai cu seama in randul tinerilor. 27% dintre tinerii cu varsta intre 18 si 24 de ani l-au votat pe Melenchon, care a obtinut un scor general de 19%.In randul alegatorilor in varsta, favorit a fost candidatul Partidului Republican (centru-dreapta), Francois Fillon.Reamintim ca primii doi clasati in primul tur al prezidentialelor sunt centristul Emmanuel Macron (24,7%) si Marine Le Pen (22,5%).