Ungaria: Sentimentul antirusesc este in crestere / Plus: Cum si-a cerut public scuze un activist dupa ce a fost sunat de un cecen

Potrivit sursei citate, sondajul, in perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 numarul ungurilor care considera ca politica externa a Budapestei serveste in primul rand Rusiei a crescut de la 9% la 26%.De asemenea, procentul celor care cred ca politica externa a guvernului Orban serveste in primul rand intereselor Ungariei a scazut de la 57% la 45% in acelasi interval de timp.Autoarea blogului, Eva S. Balogh, fost profesor de istorie est-europeana la celebra universitate Yale, noteaza si o intamplare recenta: un activist, Gergo Komaromy, a incercat sa-si demonstreze opozitia fata de relatia dintre premierul Viktor Orban si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vopsind cu galben un monument dedicat soldatilor sovietici. Komaromy a primit o amenda de 30.000 de forinti (circa 100 de dolari).Dupa care a fost sunat de un cetatea rus nascut in Cecenia, Magomed Dasaev, care i-a recomandat sa-si ceara scuze public. Acesta l-a informat ca el este un cecen de treaba, dar altii nu sunt la fel si ar putea sa-i ia in vizor familia, astfel incat Komaromy si-a cerut scuze. Imaginile s-au bucurat de mare succes in randul internautilor rusi, avand peste 200.000 de vizualizari.In plus, fostul premier Ferenc Gyurcsany a declarat recent ca relatia apropiata dintre Viktor Orban si Vladimir Putin poate fi explicata "logic" doar prin faptul ca "rusii il santajeaza". Acesta a sustinut pe 21 aprilie: "Stiu urmatoarele: rusii l-au confruntat pe prim ministru cu anumite fapte si documente care sunt atat de stanjenitoare incat s-ar gandi de doua ori inainte sa respinga cererile lui Putin".Gyurcsany i-a cerut lui Orban sa-l dea in judecata daca apreciaza ca ceea ce spune nu este adevarat. "In acest caz, imi voi dovedi afirmatiile".Eva S. Balogh mai noteaza aparitia acestor ceceni in mai multe cazuri dramatice din Rusia, citand hirtv.hu : "La inceput, cecenul doar intreaba; dupa care trimite capul unui animal mort; si, in cele din urma, cineva e lovit de o masina".