Rex Tillerson: Actiunea Rusiei in Ucraina, un obstacol in calea unor relatii mai bune intre Washington si Moscova

In timpul acestei convorbiri telefonice, care a intervenit dupa moartea unui observator american al OSCE in estul Ucrainei, cei doi oficiali au subliniat "necesitatea pentru toate partile, in special pentru fortele separatiste conduse de Rusia, de a pune in aplicare imediat angajamentele lor din cadrul Acordului de la Minsk" pentru pace, a precizat Mark Toner, purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei americane.