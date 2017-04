Analiza Reuters: Victoria lui Emmanuel Macron ar putea pune punct tsunami-ului populist din Europa, care a trecut oceanul si in Statele Unite

În ciuda performanței importante a liderului extremei drepte, Marine Le Pen, vestea cea mare este succesul lui Emmanuel Macron, un centrist independent care a mers catre victorie cu o campanie in care a imbratisat globalizarea, imigratia si Uniunea Europeana.Sondajele sugereaza o victorie clara a lui Macron in fata lui Le Pen in cel de-al doilea tur al alegerilor, din 7 mai.Daca acest lucru se va intampla, Macron ar putea deschide usa unor reforme ambitioase in economia franceza, dar si in zona euro, in urma unui compromis cu Germania.Este insa de asteptat ca Macron sa se confrunte cu provocări formidabile ca președinte. Aproape jumătate dintre alegătorii francezi au optat pentru candidații extremisti - de la dreapta sau stanga spectrului politic. Este puțin probabil ca acești oameni să îmbrățișeze viziunea democratică liberală a lui Macron, lucru care va face din Franța o națiune profund divizată.O mare provocare va fi si aceea de a obtine o majoritate centrista in Parlament la viitoarele alegeri legislative, din luna iunie.Dar, după ce Brexit și dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, victoria lui Macron în primul tur al prezidentialelor din Franta - care vine după infrangerile politicienilor de extremă dreaptă din Austria, Olanda și Germania în ultimele luni - arată că centrul politicii se află în inima Europei, noteaza Reuters."Se pare ca populismul este in retragere in Europa", concluzioneaza Iain Begg, profesor la London School of Economics.