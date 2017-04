Alegeri prezidentiale in Franta. Primele rezultate oficiale partiale: Marine Le Pen, pe primul loc cu 24,38%. Macron, al doilea clasat, cu 22,19%

Trei sondaje realizate la iesirea de la urne il indicau drept castigator pe Emmanuel Macron, iar pe Marine Le Pen pe locul al doilea, in timp ce un al patrulea sondaj ii dadea pe cei doi candidati la egalitate de voturi in primul tur.Candidatul dreptei, conservatorul Francois Fillon, este pe locul 3, cu 19.63%, iar Jean-Luc Melenchon (extrema stanga) pe locul al patrulea, cu 18.09%.Atat candidatul dreptei, Francois Fillon, si cel al stangii, Benoit Hamon, si-au anuntat sprijinul pentru Emmanuel Macron in turul al doilea al alegerilor. De asenemea, cel mai mare sindicat din Franta a anuntat, duminica seara, ca va indemna oamenii sa il voteze pe Emmanuel Macron in turul al II-lea.Jean-Luc Melenchon (extrema stanga)a anuntat duminica seara ca nu va sustine pe nimeni in turul al doilea.Articol in curs de editare.