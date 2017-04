VIDEO Francois Fillon si-a anuntat sprijinul penntru Emmanuel Macron

Adresandu-se sustinatorilor sai, Fillon a afirmat ca Franta a trebuit sa se uneasca pentru a impiedica partidul extremist sa intre in Palatul Elysee. Prin urmare, Fillon le-a marturisit sustinatorilor sai ca isi accepta infrangerea si ii indeamna sa il voteze pe Emmanuel Macron in cel de-al doilea tur al alegerilor.Totodata, politicianul a avertizat in privinta pericolului pe care o victorie a lui Marine Le Pen l-ar putea reprezenta pentru Franta."Extremismul nu poate aduce decat durere si dezbinare in Franta", a spus Fillon in discursul sau.De asemenea, candidatul stangii, Benoit Hamon, si-a anuntat si el sprijinul pentru Macron in turul doi.Mai mult, cel mai mare sindicat din Franta, CFDT, a anuntat ca va vota pentru Macron.Comentatorii francezi au declarat ca votul marcheaza sfarsitul unei ere politice, deoarece era de asteptat ca cele doua parti - Partidul socialist si Les Republicains - sa fie eliminate in primul tur al alegerilor prezidentiale.