Emmanuel Macron ar putea deveni cel mai tanar presedinte din istoria Frantei. Prima lui reactie dupa aflarea rezultatelor: Este un punct de cotitura in viata politica a Frantei. Francezii si-au exprimat dorinta de reiinoire

"Francezii și-au exprimat dorința de reînnoire", a declarat Macron, dupa succesul in primul tur al alegerilor.Emmanuel Macron (39 de ani) ar putea deveni cel mai tanar presedinte al Frantei, dupa o ascensiune rapida in politica.Macron a studiat Stiinte Politice si a absolvit Scoala Nationala de Administratie, dupa ce s-a ocupat de investitii bancare la Rothschild&Cie Banque si a cochetat intr-o prima faza cu politica aderand la Partidul Socialist, a intrat in primul guvern al lui Francois Hollande.In 2014 a fost numit ministru al Economiei, pozitie din care i-a nemultumit pe socialisti printr-o serie de masuri considerate a fi mai degraba de dreapta, pro-piata. A demisionat anul trecut pentru a intra in cursa prezidentiala, ca reprezentant al propriei miscari politice de centru, En Marche!.Dupa ce alti candidati ai fortelor de centru-stanga si centru-dreapta au pierdut teren fie din cauza unor controverse, fie din cauza radicalizarii discursului politic sub influenta ascensiunii populismului de tipul Frontului National, Macron si-a mentinut imaginea celui mai echilibrat candidat, in pofida lipsei unei charisme tipice politicienilor cu experienta.A starnit la randul sau controverse, dar nu de natura profesionala, ci care tin de viata privata: este casatorit cu fosta sa profesoara de franceza, cu 20 de ani mai in varsta decat el, avand in acest moment sapte nepoti.In campania electorala s-a remarcat in special prin promisiuni de natura economica - de la reduceri fiscale pentru corporatii la o pozitie flexibila privind durata saptamanii de lucru, reducerea somajului, investitii pentru reconversie profesionala, sprijin pentru energie regenerabila si modernizarea infrastructurii.