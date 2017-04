Alegeri prezidentiale in Franta: Emmanuel Macron si Marine Le Pen sunt candidatii care vor merge in turul 2 - sondaj la iesirea de la urne

Candidatul formatiunii de centru En Marche!, Emmanuel Macron, si lidera Frontului National, Marine Le Pen, erau cotati ca favoriti pentru a merge in turul al doilea si de sondajele de dinaintea scrutinului, insa diferenta dintre ei si ceilalti candidati este una fragila.Aproximativ 47 de milioane de francezi sunt asteptati astazi la urne, incepand cu ora locala 8.00 (9.00 ora Romaniei), in primul tur al alegerilor prezidentiale. Urnele se inchid la ora locala 20:00 (21:00 ora Romaniei).Alegerile prezidentiale din Franta sunt marcate de valul de atentate teroriste care a lovit tara in ultimii doi ani si de o campanie electorala marcata de scandaluri de coruptie fara precedent, in care au fost implicati doi dintre principalii candidati: Marine Le Pen si Francois Fillon.