Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa a anuntat, duminica, ca unul dintre membrii sai a murit dupa ce o mina a explodat in momentul trecerii patrulei in estul Ucrainei, scrie AfP „Vesti tragice din Ucraina”, o patrula a misiunii OSCE a sarit in aer pe o mina. Un membru al patrulei OSCE a fost ucis, unul ranit”, a scris ministrul austriac al afacerilor Presedintele de Externe si al grupului, Sebastian Kurz, pe Twitter.