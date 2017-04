Marea Britanie: Aflat in dificultate, laburistul Jeremy Corbyn promite un cadou eletoral - patru zile de sarbatoare natioanla, daca este ales premier

Pentru seful Laburistilor, acest cadou electoral are un dublu obiectiv: sa permita britanicilor sa "petreaca mai mult timp in familie" dar si sa "sabatoreasca unitatea" prin declararea drept sarbatori nationale a sfintilor care patroneaza cele patru natiuni care formeaza Marea Britanie: Anglia (Saint George), Scotia (Saint Andrew), Tara Galilor (Saint David) si Irlanda de Nord (Saint Patrick)."Rareori cele patru natiuni care formeaza marea noastra patrie au fost mai divizate ca astazi din cauza politicilor nefaste ale acestui guvern conservator. Acolo unde (premierul) Theresa May divizeaza, laburistii vor reuni cele patru natiuni ale noastre", afirma Jeremy Corbyn, intr-un comunicat.Amenintarile privind coeziunea Marii Britanii au fost amplificate dupa votul pentru Brexit din iunie 2016, cu veleitati de independenta ale nationalistilor scotieni si perspectiva revenirii granitei intre Irlanda de Nord si Irlanda.Corbyn a argumentat ca Marea Britanie are mai putine zile de sarbatoare natioanala decat majoritatea tarilor din G20. In prezent, englezii si galezii au opt, scotienii noua si locuitorii din Irlanda de Nord zece zile de sarbatoare nationala.Jeremy Corbyn si laburistii se afla in mare dificultate in sondaje inainte de scrutinul anticipat din 8 iunie.Duminica, un sondaj ComRes pentru Sunday Mirror ii coteaza pe conservatori la 50% din intentiile de vot iar pe laburisti la doar 25%.