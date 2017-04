Alegeri anticipate in Marea Britanie: Theresa May si conservatorii ating pragul simbolic de 50% intr-un sondaj

Este pentru prima oara din ianuarie 1951 cand conservatorii ating pragul simbolic de 50%, arata institutul de sondaje ComRes, care a efectuat studiul pentru tabloidul The Sunday Mirror.Conservatorii castiga patru puncte in raport cu saptamana precedenta in timp ce laburistii raman la 25%. Partidul centrist Liberal-democrat, pro-european, ramane si el stabil la 11%.In scenariul unei victorii atat de zdrobitoare, May va avea mana libera in toate deciziile, in conditiile in care laburistii lui Jeremy Corbyn vor pierde cel putin 90 de deputati. Premierul ar dobori si recordul lui Tony Blair (laburist), care a castigat alegerile din 1997 cu 418 dintre cei 650 de deputati ai Parlamentului britanic.Alte sondaje publicate in acest week-end plaseaza insa conservatorii un pic mai jos, intre 40 si 48% din intentiile de vot, iar partidul Laburist intre 25 si 29%, cu sapte saptamani inainte de vot.Premierul Theresa May a surprins toata lumea marti, cand a cerut alegeri anticipate in 8 iunie, un pariu destinat sa intareasca majoritatea parlamentara in vederea negocierilor pentru Brexit.