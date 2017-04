Alegeri prezidentiale Franta. Aproximativ 47 de milioane de francezi sunt asteptati astazi la urne pentru a-l alege pe succesorul lui Francois Hollande

Dintre cei aproape 47 milioane de francezi asteptati la urne, 119.773 sunt inscrisi pe listele electorale din Statele Unite, informeaza AFP.





Cei patru favoriti ai scrutinului sunt Marine Le Pen, 48 de ani (Frontul National, extrema dreapta), Francois Fillon, 63 de ani (Republicanii, dreapta), Emmanuel Macron, 39 de ani (En marche!, centru), Jean-Luc Melenchon, 65 de ani (La France insoumise, stanga radicala).

Ceilalti sase candidati sunt suveranistii Nicolas Dupont-Aignan, 56 de ani, Jacques Cheminade, 75 de ani, si Francois Asselineau, 59 de ani, trotkistii Nathalie Arthaud, 47 de ani, si Philippe Poutou, 50 de ani, si deputatul si fostul cioban Jean Lassalle, 61 de ani.





Un sondaj realizat intre 20 si 21 aprilie, de BVA, citat de Reuters, arata ca Emmanuel Macron si lidera extremei drepte Marine Le Pen sunt cotati amandoi cu 23 la suta din intentiile de vot si ar urma sa se califice in turul doi al alegerilor prezidentiale din Franta.





Potrivit aceluiasi sondaj, candidatul extremei stanga Jean-Luc Melanchon l-a depasit pe conservatorul Francois Fillon.





Pana vineri, candidatul dreptei Francois Fillon a fost pe locul trei in sondaje, in ciuda scandalului legat de angajarea fictiva a sotiei sale. Acesta a fost criticat ca a facut remarci sexiste in cadrul unei emisiuni, dupa ce a sugerat ca jurnalista care il intervieveaza nu este la curent cu opiniile sale din campanie pentru ca a fost in concediu de maternitate.





Si Marine Le Pen are propriile probleme. Procurorii francezi au cerut Parlamentului European sa ii ridice imunitatea acesteia, intr-un nou dosar legat de suspiciuni de angajari fictive ale unor asistenti parlamentari ai Frontului National.





Mai exact, anchetatorii incearca sa stabileasca daca Frontul National a organizat un sistem pentru remunerarea cadrelor formatiunii sale cu fonduri publice UE, prin intermediul unor contracte de asistenti parlamentari.





Pe de alta parte si Emmanuel Macron a fost nevoit la un moment dat sa respinga acuzatiile ca ar fi avut o relatie extraconjugala cu un barbat.





La trei zile dupa atentatul de pe Champes Elysees, 50.000 de politisti si 7.000 de militari sunt mobilizati penutru asigurarea bunei desfasurari a scrutinului.