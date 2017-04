Aproximativ 5.000 de maghiari l-au ironizat, in strada, pe prim-ministrul Viktor Orban

Mii de protestatari maghiari au pornit, sambata, un adevarat raliu al batjocurii fata de atacurile prim-ministrului Viktor Orban la adresa democratiei si drepturilor omului. Demonstrantii au avut bannere si au scandat razand „nu avem nevoie de alegeri”, „jos cu libertatea presei” si „nu avem nevoie de Bruxelles”, relateaza Reuters.





Marsul a fost organizat de catre organizatia numita Partidul Cainelui cu Doua Cozi, care i-a incurajat anul trecut pe alegatori sa deseneze organe genitale masculine pe buletinele de vot de la referendumul controversat privind cotele de migranti impuse de Bruxelles.





In ultimele trei saptamani, au fost lansate demonstratii impotriva unei noi legi care vizeaza Universitatea Central Europeana, infiintata la Budapesta de catre finantatorul si filantropul miliardarului natal maghiar George Soros.









Comisia Europeana a amenintat executivul ungar ca va lua actiuni legale impotriva noii legi, in timp ce criticii sustin ca este vorba de o incalcare a libertatii academice.





De asemenea, oponentii premierului maghiar l-au atacat pentru politicile prietenoase vizavi de Rusia, iar alte tari europene au criticat dur masurile Guvernului sau impotriva migrantilor.





Intre timp, organizatiile nonguvernamentale finantate de Soros au criticat in mod constant politicile antiimigrationiste ale Guvernului Orban.





Premierul Orban a implementat o noua legislatie pentru a forta aceste organizatii sa publice date cu privire la finantarea primita din afara granitelor maghiare, o politica similara cu reglementarile impuse de Vladimir Putin in Rusia.





Formatiunea de guvernamant condusa de Orban are un avans considerabil in sondaje cu doar un an inainte de alegerile generale din Ungaria, dar protestele ar urma sa continue si saptamana viitoare.