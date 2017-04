Trump, deschis sa incheie o intelegere comerciala cu UE, dupa discutiile cu Angela Merkel. Marea Britanie ar fi lasata in spate

Statele Unite ar putea incheia un acord de liber schimb cu Uniunea Europeana, dupa ce presedintele Donald Trump a devenit deschis pentru o intelegere cu blocul, a informat the Times, care a citat surse din ambele parti ale discutiei, potrivit Reuters.









Marea Britanie ar putea fi impinsa in spatele Europei, dupa Brexit, in cursa pentru a-si asigura o afacere cu SUA, dupa ce cancelarul german Angela Merkel l-a convins pe Trump ca o intelegere ar fi mai simpla decat ar fi crezut.





Marea Britanie nu ar fi libera sa incheie noi intelegeri comerciale pana cand nu va parasi UE, in 2019.





O sursa apropiata a Casei Albe a fost citata spunand ca a existat o „o realizare” a administratiei Trump ca o intelgere comerciala cu UE - care permite schimbul de bunuri si servicii fara taxe - este mai importanta pentru interesele Statelor Unite decat o intelegere cu Marea Britanie dupa Brexit.





„Trump a intrebat-o de zece ori (pe Angela Merjek, n.r.) daca pot negocia un acord comercial cu Germania”, a citat ziarul un politician german.





„De fiecare data a raspuns: Nu poti face o intelegere comerciala cu Germania, doar cu Uniunea Europeana”, a relatat politicianul.





„In ceea ce priveste cel de-al unsprezecelea refuz, Trump a inteles mesajul: Oh, vom face o intelegere cu Europa, atunci”, a adaugat germanul.





Trump care a criticat in repetate randuri UE, a salutat votul britanicilor din 2016 de a parari blocul si a spus ca va depune eforturi pentru a incheia repde o intelegere bilaterala.





Dar ministrul de Finante al Germaniei, Wolfganf Schaeuble a spus vineri ca este optimist ca o intelegere comerciala a Statelor Unite cu Uniunea Europeana ar putea fi incheiata imediat dupa intalnirea cu omologul sau american de la Washington.





El a spus ca a vazut o relaxare in disputa cu SUA privind comertul si a crede ca se va ajunge la „o solutia fara confruntare”. atunci cand liderii financiari ai celor 20 de economii de top ale lumii se vor intalni la Hamburg in iulie, sub presedintia germana.





Orice intelegere rapida intre SUA si Europa ar putea fi o lovitura pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care sperase sa castige o promisiune de legaturi comerciale mai profunde dupa ce a devenit primul lider strain care l-a intalnit pe Trump, in ianurarie.





Comertul a devenit o problema majora in timpul campaniei Brexit cand presedintele de atunci, Barack Obama, a spus ca va ajunge „la spatele cozii” pentru o intelegere daca va decide sa paraseasca blocul.