Alegeri prezidentiale in Franta: Campania electorala, marcata de scandaluri de coruptie si de intrigi fara precedent

De ce scandalurile din campanie l-au afectat mai mult pe Fillon decat pe Le Pen

Scandalurile, o obisnuinta in politica franceza in ultimii ani

La scurt timp dupa ce a castigat primarele Les Republicains, Francois Fillon era favorit in cursa pentru Elysee. In saptamanile de dupa desemnarea sa drept candidat, fostul premier era creditat cu pana la 29% din intentiile de vot, cu patru puncte procentuale in fata principalei sale rivale, candidata Frontului National, marine Le Pen.Cu numai cateva saptamani inainte de scrutin, el a scazut la 19% din intentiile de vot, fiind devansat nu numai de Le Pen, ci si de candidatul de centru Emmanuel Macron si de cel de stanga Jean-Luc Melenchon.In spatele acestei prabusiri s-au aflat acuzatiile ca si-ar fi angajat fictiv sotia, pe Penelope Fillon, ca asistent parlamentar, noteaza BBC. Ea ar fi incasat aproape un milion de euro, pe o perioada de cel putin opt ani, incepand cu 1998. Angajarea rudelor este legala in Franta, insa scandalul are in spate acuzatii ca Penelope nu ar fi lucrat, de fapt, pentru acei bani.Ulterior, au aparut informatii ca fostul premier si-ar fi angajat si copiii in perioada in care acestia erau elevi, apoi studenti. Potrivit presei care a publicat acuzatiile, una dintre fiice ar fi fost, de fapt, in Belgia in perioada in care ar fi trebuit sa lucreze pentru tatal ei.Fillon si-a cerut scuze pentru plati, dar a refuzat sa se retraga. El sustine ca totul a fost legal si ca este vorba de un "asasinat politic" menit sa le nege francezilor dreptul de a alege un candidat de centru-dreapta.Cifrele sale in sondaje au intrat in cadere libera, iar autoritatile l-au plasat sub ancheta oficial si chiar i-au perchezitionat locuinta la inceputul lunii martie. Intr-un sondaj dat publicitatii joi, el era creditat cu 20% din intentiile de vot, dar urcase pe locul al treilea, dupa Emmanuel Macron si Marine Le Pen.Dezastrul campaniei lui Fillon a dus la ascensiune fostului ministru al Economiei Emmanuel Macron, chiar daca si acesta a fost nevoit sa respinga acuzatiile ca ar fi avut o relatie extraconjugala cu un barbat si sa isi ceara scuze pentru ca a condamnat trecutul colonial francez in Algeria, aminteste CNN.Acum, singurul obstacol ce ar putea aparea in calea victoriei sale pare sa fie liderul Frontului National, Marine Le Pen. Insa si aceasta are propriile ei probleme. Recent, procurorii francezi au cerut Parlamentului European sa ii ridice imunitatea lui Marine Le Pen, intr-un nou dosar legat de suspiciuni de angajari fictive ale unor asistenti parlamentari ai Frontului National.Mai exact, anchetatorii incearca sa stabileasca daca Frontul National a organizat un sistem pentru remunerarea cadrelor formatiunii sale cu fonduri publice UE, prin intermediul unor contracte de asistenti parlamentari.Judecatorii de instructie i-au inculpat in dosar pe Charles Hourdace, angajat la un moment dat la filiala FN din Nanterre, si pe sefa de cabinet a lui Le Pen, Catherine Griset.Marine Le Pen a dezmintit deja toate acuzatiile aduse, insa reprezentantii Parlamentului European au decis sa-i puna poprire pe jumatate din salariu si indemnizatiile zilnice pentru a recupera cei 300.000 de euro utilizati in mod fraudulos de catre presedinta Frontului National.Pe 10 martie, lidera Frontului National a refuzat sa raspunda unei convocari a judecatorilor privind o posibila punere sub acuzare in acest dosar. Ea a invocat imunitatea sa de deputat in Parlamentul European. De altfel, ea a anuntat dinainte ca nu va da curs niciunei cereri de audiere pana cand nu se vor termina alegerile din Franta.Le Pen a depus recent o plangere la Parchetul de la Bruxelles pentru "fals intelectual" vizandu-i pe directoarea Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) si pe secretarul general al PE, Klaus Welle.PE i-a ridicat anterior imunitatea lui Le Pen in legatura cu imaginile socante postate pe Twitter, care ilustrau o serie de executii comise de catre jihadistii Statului Islamic.Cu toate acestea, pozitia lui Le Pen in sondaje nu a scazut foarte mult pe parcursul campaniei.Philippe Marliere, profesor de studii politice franceze si europene la University College din Londra, a explicat pentru Al Jazeera ca Le Pen nu a fost la fel de afectata ca Fillon de scandalurile de coruptie pentru ca, in opinia publica, nu a obtinut castiguri personale din fondurile deturnate. "Pentru Le Pen, problema nu pare sa fie castigul personal", a spus Marliere. "Ea ar fi deturnat fonduri publice, dar, in cele din urma, nu a castigat personal de pe urma acestui fapt", a adaugat el.Pe de alta parte, Fillon ar fi bagat banii in buzunar, potrivit profesorului. "Cand politicienii din orice tara beneficiaza personal de pe urma coruptiei, intotdeauna arata mai rau, pentru ca sunt platiti bine si par sa folosesc fonduri publice doar pentru a se imbogati", a explicat el.In plus, reputatia lui Fillon a avut de suferit si de pe urma altor scandaluri, care datau de decenii. "Este vorba de lucruri marunte, dar care s-au adunat si au inceput sa arate foarte rau", a spus expertul.Platforma electorala a lui Fillon este bazata pe conservatorism fiscal si pe promisiunea ca va reduce semnificat cheltuielile publice, prin reducerea numarului de bugetari.Pentru a contracara lipsa de popularitate a unor astfel de masuri, el a promis sa lupte impotriva risipei si coruptiei. Tocmai aceste promisiuni, facute la inceputul campaniei, s-au intors sa il bantuie, explica Marliere: "Alegatorii se intreaba de ce le cere cetatenilor sa stranga cureaua, in timp ce el beneficiaza astfel de banii statului", potrivit expertului.Scandalurile care i-au afectat atat pe Fillon, cat si pe Le Pen, sunt departe de a fi izolate. Sociologul francez Ali Saad a notat ca o serie de politicieni importanti au fost implicati in scandaluri similare.Fostul ministru al Bugetului, Jerome Cahuzac, a fost condamnat pentru frauda si pentru ca detinea un cont bancar secret in Elvetia.Fostul premier Alain Juppe a fost condamnat la 18 luni de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri publice.Fostul presedinte Jacques Chirac a fost gasit vinovat de deturnare de fonduri, o acuzatie similara celei care il vizeaza in prezent pe Fillon.