Serviciul german de informatii externe a spionat Interpolul si Europolul

​

Serviciul german de informatii externe (bnd) a spionat ani de zile agentia internationala de politie Interpol si birourile grupului din zeci de tari ca Austria, Grecia si Statele Unite, a spus revista germana Der Speiegel, citata de Reuters.





Niciun un comentariu nu a fost disponibil imediat de la BND, Interpol sau Europol.





Der Spiegel a spus, citand o serie de documente, ca BND a avea toate adresele de e-mail, numerele de telefon si de fax ale politistilor din lista celor pe care ii investigau.





In plus, agentia germana de spionaj a monitorizat si agentia de poltie Europol, cu sediul la Haga, a mai aratat revista.





Der Spiegel a mai raportat in februarie ca serviciul a spionat de asemenea telefoanele, faxurile si emailurile mai multor agentii de stiri, inclusiv New York Times si Ruters.





Activitatile BND au ajuns sub control intens in timpul unei investigatii parlamentare germane cu privire la acuzatiile ca Agentia Nationala de Securitate a Statelor Unite a condus o monitorizare in masa in afara Statelor Unite, inclusiv a telefonului folosit de cancelarul Angela Merkel.





Konstantin von Notz, un membru al partidului Verzilor care face parte din comitetul de ancheta, a descris ultimul raport despre activitatile de spionaj ale BND ca fiind „scandaloase si de nepatruns”.









„Acum stim ca parlamentele, diverse companii si chiar jurnalisti si editori au fost vizati, la fel si tarile aliate”, a spus Notz intr-o declaratie.





El a adaugat ca cele mai recente rapoarte arata cat de ineficiente au fost pana acum controalele parlamentare, in ciuda noii legislatii de a reforma BND.





„Reprezinta un pericol pentru viziunea noastra despre justitie„, a spus el.