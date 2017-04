Alegeri prezidentiale in Franta: Cei mai indecisi alegatori sunt tinerii, care oscileaza intre extreme si fortele politice noi

Eric, un brutar in varsta de 20 de ani, a povestit pentru AFP ca s-a "interesat cu privire la multe partide, in special de extrema stanga. Pur ideologic, asta imi placea, insa nu sub forma care exista. Pana la urma m-am regasit in Frontul" National.In martie, un sondaj Ifop care viza grupul de varsta de 18-25 de ani, estima ca ei vor vota mai intai cu Marine Le Pen (29%) sau Emmanuel Macron (28%). Jean-Luc Melenchon fiind creditat cu 14,5% din intentiile lor de vot.Aproape unul din doi (48%) intentiona, la vremea respectiva, sa se abtina.Un sondaj Ifop-Fiducial de vinerea trecuta, cu privire la populatia franceza de aceasta data, il plasa in randul categoriei de varsta de 18-24 de ani pe candidatul France Insoumise in frunte, cu 30% din intentiile de vot, urmat de Marine Le Pen (22%) si Emmanuel Macron (20%). Insa, potrivit aceluiasi sondaj, doar 55% dintre tineri sunt siguri de optiunea lor - ceea ce face din ei categoria cea mai indecisa.Votul tinerilor cu Frontul National este bine ancorat, subliniaza sociologul Anne Muxel. "Uitam ca in 2002 18% dintre (alegatorii) cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani au votat cu Marine Le Pen in primul tur"."In randul lor exista o sfidare puternica fata de politica, o criza a partidelor politice de guvernamant si, deci, o vointa de a se indrepta catre forte politice fie din afara sistemului, fie noi", continua aceasta cercetatoare de la Cevipof.Aceasta este o analiza impartasita de Gaetan Dussaussaye, reprezentantul "Jeunes avec Marine", care apreciaza ca ei "se afla in cautarea unei alternative politice veritabile"."Tinerii nu mai cred absolut deloc in clivajul stanga-dreapta, unii voteaza cu Melenchon, altii voteaza FN, altii cu Macron", spune acest tanar, in varsta de 23 de ani.Frontul National respinge orice "strategie", insa a prezentat candidati tineri in alegeri, in frunte cu Marion Marechal-Le Pen, cea mai tanara deputata din Adunarea Nationala. Ea are 27 de ani."Ideea ca exista este o analiza complet falsa. Tinerii sunt bine informati, mai ales de catre unii youtuberi. Atunci cand decid sa se abtina, ei stiu exact de ce" o fac, spune tanarul frontist.Osons Causer, Minute papillon, Usul, Hugo Decrypte - youtuberi dintre care unii au mii de vizualizari - sunt adesea mai convingatori in aceasta categorie a populatiei.Acesta este un fenomen bine inteles de catre Jean-Luc Melenchon care, prin canalul sau Youtube si ofensiva sa pe retele de socializare, inregistreaza peste 280.000 de abonati.La un an dupa mobilizarea impotriva Legii muncii, "o generatie s-a regasit in strada, iar o forma de politizare a tineretului a iesit la lumina zilei", aminteste Thomas Kekenbosh, de la Miscarea Tinerilor Socialisti.Insa partidele istorice nu au stiut sa capitalizeze aceasta "politizare".Miscarea "Jeunes avec Macron", care are 39 de ani si este cel mai tanar din cei 11 candidati, incearca sa-i atraga, insistand asupra pozitionarii candidatului in afara esicherului politic clasic si "lipsei sale de experienta" electorala."Noi ne asumam faptul ca avem un candidat nou, care nu a mai fost ales vreodata, in contextul in care ei cer o moralizare importanta a vietii publice. Noi incarnam noutatea", apreciaza Sacha Soulie, cofondatorul miscarii.In ceea ce priveste votul in alb, tinerii au uneori probleme de rezolvat in acest sens, frustrati sa "renunte" inca de la botezul lor la urne."Ma supara rau sa votez in alb la primul meu scrutin", recunoaste Antoine, in varsta de 19 ani.