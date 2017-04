Politistul ucis in atacul de pe Champs-Elysees a participat la interventia de la Bataclan

Jugele a participat inclusiv la concertul lui Stig de redeschidere a salii Bataclan."Sunt fericit sa fiu aici. Incantat de redeschiderea Bataclan. Este simbolic. Suntem aici drept martori. Suntem aici sa aparam valorile civice. Acest concert celebreaza viata. Spunem nu teroristilor", a declarat Jugele cu ocazia redeschiderii salii Bataclan.Un numar de 130 de persoane si-au pierdut viata in atentatele din noiembrie 2015, iar 90 de persoane au fost masacrate de jihadisti doar in sala Bataclan, unde concerta trupa americana Eagles of Death Metal.Jugele a fost trimis imediat dupa atentat sa pazeasca sala Bataclan.De asemenea, politistul era homosexual si era intr-un parteneriat civil. Jugele era inclusiv un membru activ al asociatiei Flag!, care ii reprezinta pe politistii transexuali, homosexuali si bisexuali din Franta.Xavier Jugele a fost impuscat joi noaptea in cap de catre atacatorul Karim Cheurfi, intr-un atac revendicat de catre jihadistii Statului Islamic."Atunci cand am auzit ca este unul dintre noi... am fost socat. De fiecare data cand un politist moare la datorie, cu totii suntem miscati si afectati de o asemenea tragedie. Dar emotiile sunt mai puternice atunci cand il cunoasteam si era chiar membru al asociatiei noastre", a declarat directorul asociatiei Flag!, Mickael Bucheron.De asemenea, acesta l-a descris pe politistul ucis drept "un tip bun, un tip dragut si un ofiter dedicat si profesionist".Condoleante si mesaje de sustinere pentru familia politistului ucis au venit din partea mai multor organizatii, inclusiv a Asociatiei Europene a Politistilor Gay.