SUA: Trezoreria refuza orice exceptie la sanctiunile rusesti pentru proiecte petroliere

"Dupa o discutie cu presedintele Donald J. Trump, departamentul Trezoreriei nu va acorda nicio exceptie pentru companiile americane, inclusiv Exxon, pentru a autoriza foraje interzise de actualele sanctiuni rusesti", a precizat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, intr-un comunicat.Exxon Mobil a solicitat Departamentului Trezoreriei SUA o derogare de la sanctiunile americane impotriva Rusiei, pentru a relua o colaborare cu grupul rus Rosneft in regiunea arctica, scria, in urma cu o zi, citand surse apropiate situatiei, Wall Street Journal, preluat de news.ro.Grupul american incearca de mai mult timp sa obtina permisiunea de a efectua activitati de forare in colaborare cu Rosneft si a reluat aceste eforturi in martie, la scurt timp dupa ce fostul director general al Exxon, Rex Tillerson, a devenit secretar de Stat, la 1 februarie, a spus una dintre surse.Exxon a cerut initial o derogare pentru a dobandi acces la activitatile de forare din Marea Neagra in iulie 2015, dar cererea sa nu a fost aprobata.In timp ce era CEO al Exxon, Tillerson a avut o relatie de lucru apropiata cu presedintele rus Vladimir Putin si cu Rosneft, companie de importanta majora pentru economia rusa dependenta de petrol.Departamentul de Stat se afla intre agentiile guvernamentale americane care au un cuvant de spus in analiza cererii de derogare a Exxon adresata la Biroul pentru Controlul Activelor Straine al Departamentului Trezoreriei.Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat ca Tillerson s-a recuzat de la orice problema legata de Exxon, pentru o perioada de doi ani, si ca acesta nu se va implica in nicio decizie a vreunei agentii guvernamentale referitoare la companie.Inainte de a deveni secretar de stat, Tillerson a spus ca Exxon se opune sanctiunilor atunci cand nu sunt aplicate in mod uniform. El a spus in timpul audierilor pentru confirmarea sa in functie ca nici el si nici Exxon nu au facut lobby impotriva sanctiunilor americane impuse Rusiei.Sanctiunile care afecteaza Rosneft interzic companiilor americane sa incheie acorduri in regiunea arctica, in Siberia si Marea Neagra, care ar implica folosirea in comun a tehnologiilor de forare.Restrictiile, instituite dupa anexarea Crimeii de catre Rusia, in 2014, interzic si afacerile cu directorul general al Rosneft, Igor Secin, considerandu-se ca acesta a dovedit o loialitate totala fata de Vladimir Putin.In urma sanctiunilor, un acord major de explorare semnat in 2012 de Exxon, sub conducerea lui Tillerson, cu Rosneft, a fost blocat. Acordul conferea Exxon acces la explorarea regiunii arctice rusesti, dreptul de a folosi noi tehnologii de forare in Siberia si sansa de a face explorari la mare adancime in apele rusesti ale Marii Negre.Putin a declarat ca Exxon si Rosneft ar putea investi pana la 500 de miliarde de dolari in timpul parteneriatului. In 2013, liderul rus i-a conferit lui Tillerson Ordinul Prieteniei, pentru rolul avut in dezvoltarea parteneriatului.Exxon a anuntat ca este expusa la pierderi de pana la 1 miliard de dolari inainte de taxe.Grupul a obtinut in 2014 o derogare si a putut lucra la un put de forare in Arctica ruseasca. Exxon a explicat atunci ca nu ar fi sigur ca activitatile sa fie intrerupte inainte de a fi finalizate, conform unor persoane apropiate situatiei. Activitatile au fost finalizate in octombrie, iar personalul a fost retras.