Fortele armate ale Statelor Unite au omorat un militant al Statului Islamic, care ar fi avut legatura cu atacul terorist de la clubul Reina din Turcia

Abdurakhmon Uzbeki, despre care se crede ca ar fi fost din Uzbekistan, a fost omorat in timpul unui asalt aproape de Mayadin, Siria, pe 6 aprilie, a spus colonelul John Thomas, purtator de cuvant militar al Statelor Unite.“A fost o interventie la sol. Cred ca este tot ce suntem dispusi sa spunem despre asta”, a spus Thomas, care a specificat ca Uzbeki nu a murit intr-un atac aerian, refuzand alte comentarii.39 de persoane au murit si 69 au fost ranite in noaptea de Revelion in urma unui atac armat la clubul Reina din Istanbul.