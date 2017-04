Afganistan: Peste 50 de soldati au fost ucisi dupa ce talibanii au atacat o baza militara din nord

Atacul care a durat mai multe ore s-a terminat la inceputul serii, a precizat acest purtator de cuvant, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.Intr-un comunicat, generalul american John Nicholson, care comanda operatiunea NATO Resolute Support, a precizat ca atacul a vizat "barbati in timpul rugii din moschee si altii in refectoriu (sala de mese)" in baza Corpului 209 al armatei afgane, in apropiere de Mazar.Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului afgan al Apararii, Dawlat Waziri, atacul s-a declansat la inceputul dupa-amiezii cand "cel putin trei barbati purtand uniforme" ale armatei au inceput sa traga si a durat pana la inceputul serii.Cel mai recent atac de anvergura impotriva unei baze militare a avut loc la inceputul lunii martie, cand un asalt coordonat care a durat mai multe ore a vizat un spital militar din Kabul. Atacul s-a soldat cu 50 de morti.