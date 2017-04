Alegeri prezidentiale Franta. Candidatul Francois Fillon, acuzat de remarci sexiste, dupa ce a vorbit despre concediul de maternitate al unei jurnaliste

Conservatorul Francois Fillon, candidatul dreptei la prezidentialele din Franta, a fost acuzat ca a facut remarci sexiste dupa ce a i-a sugerat unei jurnaliste, in cadrul unei aparitii TV, ca pune intrebari la care a mai raspuns si ca nu i-a urmarit campania pentru ca aceasta a fost in concediu de maternitate, potrivit The Guardian Jurnalista Lea Salame l-a intrebat pe Francois Fillon, joi seara, in cadrul emisiunii “15 minute pentru a convinge”, de pe France 2, care sunt detaliile planului sau de a revolutiona sistemul de securitate al Frantei.“Inteleg de ce imi pui aceasta intrebare, pentru ca ai fost absenta pentru o vreme si te felicit, dar am raspuns deja la aceasta intrebare de vreo 20 de ori deja, chiar in timpul acestei emisiuni”, i-a raspuns Fillon.Criticii l-au catalogat imediat pe Fillon ca fiind condescendent si misogin.Ulterior, jurnalistul Thibaut Pezerat a scris pe Twitter: “Visez, sau Fillon tocmai a acuzat-o pe Salame ca nu i-a urmarit campania pentru ca a fost insarcinata?”.