Emmanuel Macron face apel la unitate dupa atentatul de pe Champs Elysee: Generatia noastra trebuie sa se ridice deasupra acestei provocari

"Democratia este mai puternica", a subliniat candidatul la presedintia Frantei.Emmanuel Macron, in varsta de doar 39 de ani, ar putea deveni cel mai tanar presedinte al Frantei, dupa o ascensiune rapida in politica.Macron si-a anulat mitingurile de campanie programate vineri la Rouen si Arras, dupa atentatul soldat cu moartea unui politist care a avut loc joi seara pe Champs Elysee din Paris, alegand sa faca declaratii de presa vineri, in jurul pranzului.