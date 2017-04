Statul Islamic a revendicat atacul de pe Champs-Elysees si anunta ca autorul este "Abu Yussef, belgianul". Politia franceza a perchezitionat locuinta unui suspect pe nume Karim Cheurfi

Un politist a fost ucis, iar alti doi au fost grav raniti intr-un atac armat produs joi seara in centrul Parisului, pe bulevardul Champs-Elysees.Atacul a survenit cu trei zile inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale si in contenxtul in care Franta, aflata sub stare de urgenta, se confrunta din 2015 cu un val de atentate jihadiste fara precedent, soldate cu 238 de morti.