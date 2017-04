Emmanuel Macron si-a anulat mitingurile electorale de vineri dupa atentatul de la Paris

"Tinand cont de situatie si de mobilizarea necesara a fortelor de ordine pentru a asigura securitatea concetatenilor nostri, am decis sa anulez mitingurile publice din ultima mea zi de campanie, la Rouen si Arras (...). Ma voi exprima in fata francezilor vineri, la pranz", a anuntat Emmanuel Macron.Primul tur al alegerilor prezidentiale are loc duminica. Primii doi clasati dupa acest scrutin se vor infrunta in turul doi, pe data de 7 mai. Cele mai multe sondaje dau ca sigura o "finala" Emmanuel Macron - Marine Le Pen.