AP: Politia franceza a perchezitionat locuinta din Chelles a lui Karim Cheurfi, condamnat pentru atacarea unui politist in 2001, in legatura cu atacul armat de pe Champs-Elysees

Politia a perchezitionat o locuinta, la periferia de est a Parisului, in legatura cu atacul armat asupra unor politisti pe Champs-Elysees, relateaza news.ro citand The Associated Press.

Potrivit unui document al politiei obtinut de Associated Press, adresa la care a avut loc perchezitia se afla in Chelles, la locuinta familiei lui Karim Cheurfi, un barbat in varsta de 39 de ani, cunoscut politiei.

Doi oficiali din cadrul politiei au declarat pentru AP ca principalul suspect in atac este un barbat in varsta de 39 de ani de la periferia de est a Parisului.

Politia a izolat cu banda un cartier linistit si burghez in Chelles vineri.

Vecini ingrojorati s-au declarat surprinsi de aceasta perchezitie.

Potrivit unor materiale din arhiva ziarului Le Parisien, Cheurfi a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, dar a fost eliberat mai devreme, din cauza ca a atacat un ofiter de politie in 2001.





04:10 CNN: Suspectul, care a fost impuscat de politia franceza, a facut obiectul unui dosar de supraveghere "Fiche S" si s-a aflat in atentia serviciului de securitate intern francez DGSI, a spus o sursa interna pentru CNN.