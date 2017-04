Coreea de Nord ameninta din nou SUA cu un atac preventiv

ca ii vor ataca cu o





Presedintele Donald Trump ramane ferm pe pozitie in relatia cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, care a respins categoric mustrarile unicului aliat major, China, si a continuat programul nuclear si cel al rachetelor, sfidand sanctiunile Consiliului de Securitate al ONU.Coreea de Nord a amenintat cu regularitate ca va distruge Japonia, Coreea de Sud si Statele Unite si nu pare sa isi schimbe ideile cu privire la un conflict armat, dupa ce duminica a avut loc un test esuat al rachetelor si o mare parada cu cele mai noi tipuri de rachete icu raza lunga de actiune in Phenian."Revizuim toate statutele Coreei de Nord, atat in privinta sponsorizarii de stat a terorismului, cat si a altor modalitati prin care putem pune presiune pe regimul de la Phenian sa reia cooperarea cu noi, dar o cooperare de pe o pozitie diferita de cea de la discutiile precedente", a spus Tillerson. "Evaluam toate aceste optiuni", a adaugat el.Pentagonul nu a stabilit deocamdata tipul rachetei nord-coreene care a explodat duminica dimineata "aproape imediat" dupa lansarea din apropiere de regiunea Sinpo, pe coasta de est a tarii.Casa Alba s-a marginit sa afirme ca a fost o racheta cu raza medie de actiune.Esecul lansarii arata ca este vorba despre un nou sistem, a explicat John Schilling, expert in armament in cadrul organizatiei "38 North" care depinde de Universitatea John Hopkins din Washington.