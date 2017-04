ULTIMA ORA Focuri de arma pe Champs-Elysees din Paris: un politist a fost ucis, altul ranit / Cel putin doi atacatori, unul ucis

#France\uD83C\uDDEB \uD83C\uDDF7 BREAKING| French #police source: one officer has been killed and another has been wounded in a shooting in #Paris#ChampsElysees pic.twitter.com/vowGSHrZ5J ￯ dotemirates (@dotemirateseng) 20 April 2017

Ofiterul de politie a fost ucis in timp ce se afla in masina oprita la semafor, de un atacator care conducea in masina de alaturi - sindicatul politiei pe TwitterMartor: Un individ a iesit din masina si a inceput sa traga "cu un Kalashnikov", lovind un politist (Reuters)Cel putin doi atacatori implicati, unul dintre ei a fost neutralizat - politia (Reuters)Potrivit Reuters, un politist a fost ucisPersoana care a tras asupra politiei pe Champs-Elysees, unul dintre cele mai prestigioase bulevarde din lume, a fost ucis, a informat un reprezentant al politiei pentru Reuters.Focuri de arma au fost auzite joi seara pe bulevardul Champs-Elysées, transmite postul BFMTV, citat de CNN.BFMTV relateaza de asemenea ca doi politisti au fost grav raniti.Zona a fost inchisa, iar autoritarile au cerut populatiei sa evite zona.Mai multe vehicule ale fortelor de securitate sunt la fata locului. Potrivit corespondentilor CNN din Paris, o apla operatiune a politiei este in desfasurare.Un reporter Reuters relateaza de asemenea ca un elicopter al politiei zbura la mica inaltime deasupra centrului Parisului.