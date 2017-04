Brexit: Regatul Unit poate fi primit inapoi in UE, in functie de rezultatul alegerilor din iunie

Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a spus ca Marea Britanie va fi binevenita inapoi in Uniunea Europeana daca votantii se razgandesc cu privire la Brexit, pe 8 iunie, cand au loc alegeri anticipate in Regatul Unit, contestand afirmatia Theresei May potrivit careia "nu ar fi nicio cale de intoarcere", scrie The Guardian Antonio Tajani a subliniat dupa o intalnire cu prim-ministrul Marii Britanii faptul ca procesul de parasire a Uniunii Europene poate fi usor inversat de catre statele membre daca guvernul condus de catre Theresa May este schimbat in urma alegerilor si ca nu este nevoie de un proces al vreunui tribunal."Daca Regatul Unit vrea sa retraga Articolul 50, procedura este foarte clara. Daca UK vrea sa ramana, toata lumea va fi de acord", a afirmat presedintele Parlamentului European in cadrul unui interviu.De asemenea, Tajani a amenintat ca va respinge orice proiect al Brexitului daca acesta nu va garanta, pe deplin, drepturile existente ale cetatenilor europeni in Regatul Unit.